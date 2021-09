Bezpieczne logowanie za pomocą wysuwanej kamery internetowej z systemem Windows Hello™



Innowacyjna i bezpieczna kamera internetowa Phillips wysuwa się, gdy jest potrzebna, i bezpiecznie wsuwa się z powrotem do monitora, gdy jej nie używasz. Kamera internetowa jest również wyposażona w zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy Windows Hello™, które w wygodny sposób logują Cię do urządzeń z systemem Windows w czasie krótszym niż dwie sekundy, trzy razy szybciej niż w przypadku korzystania z hasła.