ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?

Tak, wszystkie części produktów Philips Avent, które mają kontakt z żywnością, w ogóle nie zawierają bisfenolu A (BPA) ani bisfenolu S (BPS). Potwierdzamy to poprzez pełną zgodność z przepisami bezpieczeństwa, losowe testy i inne kontrole jakości.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCF091/38 , SCF087/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia