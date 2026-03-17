    Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?

    Opublikowano dnia 17 March 2026

    Szczoteczka Sonicare ma różne tryby szczotkowania. Tryby te mogą się różnić w zależności od szczoteczki.

    Domyślnym trybem szczoteczki jest Czyszczenie. Ten tryb uruchamia 2-minutowy cykl szczotkowania i nadaje się do codziennego użytku. 

    Inne tryby szczotkowania to: 

    • Głębokie czyszczenie (3:00 min): dłuższy cykl umożliwia poświęcenie dodatkowego czasu na czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
    • Głębokie czyszczenie+ (2:00/3:00 min): podobny do trybu głębokiego czyszczenia. Po podłączeniu szczoteczki tryb ten będzie działać przez 2 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 20 sekund. Jeśli szczoteczka nie jest podłączona, ten tryb działa przez 3 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 30 sekund. 
    • Wybielanie (2:30 min): przeznaczony do usuwania przebarwień powierzchniowych.
    • Polerowanie (1:00 min): umożliwia osiągnięcie gładkiej powierzchni zębów.
    • Ochrona dziąseł (3:00 min): przeznaczony do czyszczenia zębów i dziąseł.
    • Zdrowie dziąseł (3:20 min): umożliwia przeprowadzenie cyklu czyszczenia i masażu dziąseł, aby zadbać o ich zdrowie.
    • Delikatny (2:00 min): delikatne wibracje, odpowiednie dla wrażliwych zębów.
    • Ochrona języka (20 sek.): umożliwia wyczyszczenie języka za pomocą główki szczoteczki TongueCare.

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX6803/04 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX9997/32 , HX7410/02 , HX7406/02 , HX7101/01 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7406/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7101/03 , HX7421/01 , HX7411/02 , HX7400/02 , HX7403/01 , HX7101/02 , HX7110/02 , HX7113/01 , HX7423/01 , HX7411/01 , HX7408/01 , HX9992/02 , HX7428/02 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7428/01 , HX7106/01 , HX7108/02 , HX7403/05 , HX7400/06 , HX7111/01 , HX7110/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX6807/35 , HX6856/29 , HX6851/34 , HX6800/63 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX9911/79 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX6352/42 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9911/94 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9911/17 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX9914/69 , HX6481/50 , HX9912/18 , HX6809/35 , HX6232/41 , HX6221/21 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX6800/44 , HX6850/34 , HX6859/34 , HX6857/35 , HX6859/68 , HX6830/35 , HX6830/44 , HX6800/28 , HX6877/68 , HX6870/57 , HX6850/57 , HX6836/24 , HX6888/90 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX6888/89 , HX6321/04 , HX6870/34 , HX6804/04 , HX6802/35 , HX6801/04 , HX6857/28 , HX6800/35 , HX6851/53 , HX6859/35 , HX6806/03 , HX6830/53 , HX6848/92 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6859/29 , HX6870/47 , HX6876/29 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6212/87 , HX9924/47 , HX9903/03 , HX6839/28 , HX6807/04 , HX6212/90 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX8922/37 , HX9334/41 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9924/27 , HX9954/57 , HX9903/13 , HX6972/38 , HX6552/75 , HX6511/33 , HX6932/36 , HX6971/33 , HX6971/59 , HX6322/04 , HX9192/01 , HX9192/02 , HX9924/07 , HX9394/40 , HX9312/04 , HX6912/52 , HX9352/30 , HX8923/34 , HX6721/35 , HX8911/01 , HX8911/02 , HX9372/04 , HX9142/32 , HX6732/37 , HX9172/14 , HX9112/12 , HX6921/06 , HX9362/67 , HX9334/34 , HX6511/35 , HX6762/43 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9182/10 , HX9112/02 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX6972/10 , HX6730/33 , HX6932/34 , HX6972/34 , HX6995/10 , HX6986/03 , HX6781/02 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX6731/02 , HX6511/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

