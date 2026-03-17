Szczoteczka Sonicare ma różne tryby szczotkowania. Tryby te mogą się różnić w zależności od szczoteczki.
Domyślnym trybem szczoteczki jest Czyszczenie. Ten tryb uruchamia 2-minutowy cykl szczotkowania i nadaje się do codziennego użytku.
Inne tryby szczotkowania to:
- Głębokie czyszczenie (3:00 min): dłuższy cykl umożliwia poświęcenie dodatkowego czasu na czyszczenie trudno dostępnych miejsc.
- Głębokie czyszczenie+ (2:00/3:00 min): podobny do trybu głębokiego czyszczenia. Po podłączeniu szczoteczki tryb ten będzie działać przez 2 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 20 sekund. Jeśli szczoteczka nie jest podłączona, ten tryb działa przez 3 minuty. Informacje zwrotne BrushPacer będą się powtarzać co 30 sekund.
- Wybielanie (2:30 min): przeznaczony do usuwania przebarwień powierzchniowych.
- Polerowanie (1:00 min): umożliwia osiągnięcie gładkiej powierzchni zębów.
- Ochrona dziąseł (3:00 min): przeznaczony do czyszczenia zębów i dziąseł.
- Zdrowie dziąseł (3:20 min): umożliwia przeprowadzenie cyklu czyszczenia i masażu dziąseł, aby zadbać o ich zdrowie.
- Delikatny (2:00 min): delikatne wibracje, odpowiednie dla wrażliwych zębów.
- Ochrona języka (20 sek.): umożliwia wyczyszczenie języka za pomocą główki szczoteczki TongueCare.