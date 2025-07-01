ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?

Dostępne są dwa ustawienia prędkości. Można wybrać ustawienie niskiej lub wysokiej prędkości poprzez naciśniecie wyłącznika lub przesunięcie suwaka ustawienia prędkości. 

Jeśli naciśniesz wyłącznik jeden raz, depilator Philips rozpocznie pracę z wysoką prędkością (ustawienie II). Jeśli naciśniesz wyłącznik ponownie, ustawienie prędkości zostanie zmienione na niskie (ustawienie I). Jeśli naciśniesz wyłącznik po raz trzeci, depilator Philips wyłączy się.

Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE718/00 , BRE728/00 , BRE719/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia