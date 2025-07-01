Pomoc Philips Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?

Dostępne są dwa ustawienia prędkości. Można wybrać ustawienie niskiej lub wysokiej prędkości poprzez naciśniecie wyłącznika lub przesunięcie suwaka ustawienia prędkości.



Jeśli naciśniesz wyłącznik jeden raz, depilator Philips rozpocznie pracę z wysoką prędkością (ustawienie II). Jeśli naciśniesz wyłącznik ponownie, ustawienie prędkości zostanie zmienione na niskie (ustawienie I). Jeśli naciśniesz wyłącznik po raz trzeci, depilator Philips wyłączy się.

Depilatory serii 2000, 4000 Depilator jest wyposażony w dwa ustawienia prędkości. Podczas korzystania z głowicy golącej dostępne jest tylko jedno ustawienie prędkości. To ustawienie jest najbardziej idealne do golenia. Depilatory serii 8000, 9000, 9900 Po naciśnięciu wyłącznika depilator rozpoczyna pracę z najwyższą prędkością. Ponowne naciśnięcie wyłącznika spowoduje rozpoczęcie pracy depilatora z niższą prędkością. Użyj niższej prędkości w miejscach o małym pokryciu włosami, trudno dostępnych oraz takich, gdzie kości są tuż pod skórą, takich jak kostki i kolana.