Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?

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Dostępne są dwa ustawienia prędkości. Można wybrać ustawienie niskiej lub wysokiej prędkości poprzez naciśniecie wyłącznika lub przesunięcie suwaka ustawienia prędkości.
Jeśli naciśniesz wyłącznik jeden raz, depilator Philips rozpocznie pracę z wysoką prędkością (ustawienie II). Jeśli naciśniesz wyłącznik ponownie, ustawienie prędkości zostanie zmienione na niskie (ustawienie I). Jeśli naciśniesz wyłącznik po raz trzeci, depilator Philips wyłączy się.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE718/00 , BRE728/00 , BRE719/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›