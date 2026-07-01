Dlaczego aplikacja Philips Sonicare wymaga uprawnień
Aplikacja Philips Sonicare prosi o uprawnienia dostępu do funkcji w urządzeniu przenośnym takich jak uprawnienia dotyczące lokalizacji lub dostęp do kontaktów. Dowiedz się, dlaczego.
Aplikacja Philips Sonicare może zapytać Cię o zgodę na dostęp do:
Usług lokalizacji
Tożsamości
Kalendarza
Kontaktów
Funkcji telefonu
Mikrofonu
Uprawnienia dotyczące lokalizacji pozwalają aplikacji Philips Sonicare na automatyczny odbiór informacji o szczotkowaniu. Aplikacja Philips Sonicare nie wymaga działania usługi lokalizacji. Jednak dane o lokalizacji będą używane do wyszukiwania najbliższego sklepu lub w celu przekazania użytkownikowi danych kontaktowych lokalnego centrum obsługi klienta.
Ta funkcja umożliwia korzystanie z konta w serwisach Google+ lub Facebook w celu uzyskania łatwego dostępu.
Uprawnienia te umożliwiają utworzenie wydarzenia w kalendarzu, np. wizyty u dentysty lub higienisty. Informacje te są traktowane jak poufne i wykorzystywane wyłącznie do tworzenia wizyt.
Kontakty umożliwiają udostępnianie dentyście lub higieniście raportów z postępów w szczotkowaniu przy użyciu funkcji kontaktów. Informacje te są traktowane jak poufne i wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z dentystą lub higienistą.
Uprawnienia dotyczące telefonu są wymagane w celu nawiązywania bezpośredniego połączenia z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.
Uprawnienia dotyczące mikrofonu są wymagane do odtwarzania dźwięku za pośrednictwem aplikacji. Ponadto dostęp do mikrofonu umożliwia używanie wirtualnych asystentów (np. Siri lub Asystenta Google) do uruchamiania aplikacji. Aplikacja Philips Sonicare nie wykonuje nagrań za pośrednictwem mikrofonu.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›