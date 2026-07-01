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Dlaczego aplikacja Philips Sonicare wymaga uprawnień

Aplikacja Philips Sonicare prosi o uprawnienia dostępu do funkcji w urządzeniu przenośnym takich jak uprawnienia dotyczące lokalizacji lub dostęp do kontaktów. Dowiedz się, dlaczego.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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