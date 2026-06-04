Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?

Po zarejestrowaniu szczoteczki Sonicare można sprawdzić, czy nie ma ofert specjalnych do odebrania. Szczoteczkę można zarejestrować na stronie Philips.com lub w aplikacji Sonicare. Zarejestrowanie szczoteczki w aplikacji jest możliwe tylko w przypadku posiadania szczoteczki z obsługą aplikacji.
Zaloguj się do konta My Philips lub utwórz nowe konto. Po zalogowaniu się kliknij przycisk „Zarejestruj produkt” i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Zaloguj się do konta My Philips w aplikacji.
Połącz szczoteczkę z aplikacją przez Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia kliknij trzy kropki w prawym dolnym rogu.
Wybierz opcję „Moje produkty” z menu.
Kliknij opcję „Zarejestruj produkt” i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HX6803/04 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›