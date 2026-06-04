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Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?

Po zarejestrowaniu szczoteczki Sonicare można sprawdzić, czy nie ma ofert specjalnych do odebrania. Szczoteczkę można zarejestrować na stronie Philips.com lub w aplikacji Sonicare. Zarejestrowanie szczoteczki w aplikacji jest możliwe tylko w przypadku posiadania szczoteczki z obsługą aplikacji.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX6803/04 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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