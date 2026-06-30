Pomoc Philips Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?

Maszynki do strzyżenia włosów firmy Philips idealnie nadają się do strzyżenia włosów w domu, sobie lub bliskim. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat własnoręcznego przycinania włosów, a także kilka praktycznych wskazówek.

Uwaga: niektóre trymery Multigroom Philips są wyposażone w nasadki do strzyżenia włosów na głowie. Informacje zawarte w tym artykule dotyczą również trymerów Multigroom, ale konieczne może być dostosowanie porady do danego urządzenia.

Przed użyciem Przed rozpoczęciem strzyżenia włosów upewnij się, że masz odpowiedni sprzęt. Do strzyżenia potrzebne będą maszynka do strzyżenia włosów Philips lub trymer Multigroom z nasadkami do strzyżenia włosów, lustro oraz peleryna lub ręcznik do okrycia szyi i ramion.



Mokre włosy trudniej się przycina, ponieważ przywierają do skóry, przez co mogą zostać pominięte przez urządzenie. Dlatego zalecamy strzyżenie całkowicie suchych włosów.



Rozczesz włosy zgodnie z naturalnym kierunkiem ich wzrostu.



Jeśli strzyżesz włosy komuś innemu, upewnij się, że głowa tej osoby znajduje się na wysokości Twojej klatki piersiowej. Dzięki temu wszystkie części głowy są dobrze widoczne i łatwo dostępne.



Uwaga! trymery do brody są przeznaczone wyłącznie do przycinania włosów w brodzie. Nie zalecamy używania jej na innych częściach ciała, takich jak głowa. Możesz nie osiągnąć w ten sposób spodziewanych rezultatów, a ponadto może to spowodować uszkodzenia skóry. Instrukcja obsługi 1. Załóż wybraną nasadkę do przycinania na uchwyt golarki. Jeśli nasadki nie zostały przymocowane prawidłowo, golarka może nie działać lub efekty mogą być niezadowalające.



2. Ustaw wybraną długość. Można to zrobić, obracając pokrętło regulacji długości lub montując odpowiednią nakładaną nasadkę do przycinania. Zacznij przycinać włosy przy ustawieniu większej długości, aby zapoznać się z urządzeniem, i stopniowo zmniejszaj ustawienie długości aż do uzyskania żądanej długości włosów.



3. Włącz urządzenie.



4. Delikatnie i równomiernie przesuwaj urządzenie, lekko przyciskając w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. Zwróć uwagę na to, aby płaska część nasadki do przycinania zawsze dotykała skóry, aby uzyskać równomierny efekt strzyżenia.



5. Nie dociskaj golarki zbyt mocno do skalpu lub skóry. Istnieje ryzyko przypadkowej zmiany ustawień, co może skutkować nierównym przycięciem włosów.



Do przycinania włosów blisko skóry (na długość ok. 0,5 mm) lub do przycinania włosów na karku i bokobrodach użyj trymera bez nasadki, trzymając go pod kątem 90 stopni. Przesuwaj golarkę w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów kontrolowanymi, zdecydowanymi ruchami. Aby usunąć uporczywe włoski, spróbuj poruszać golarką w różnych kierunkach. Zachowaj ostrożność podczas strzyżenia bez nasadki do przycinania, ponieważ element tnący usuwa wszystkie włosy, których dotyka.



6. Włosy mogą gromadzić się w komorze na włosy i na grzebieniu. Regularnie strząsaj włosy z urządzenia między pociągnięciami i zmianami kierunku golenia. Po zakończeniu wyłącz i wyczyść urządzenie, a także nasadki do przycinania i komorę na włosy. Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. . Strzyżenie włosów u dzieci Philips oferuje maszynki do strzyżenia włosów przeznaczone specjalnie dla dzieci. Podczas korzystania z nich należy postępować zgodnie z tymi samymi instrukcjami co w przypadku maszynki dla dorosłych, ale należy pamiętać o kilku dodatkowych instrukcjach. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa zalecamy używanie maszynki do strzyżenia włosów dla dzieci z nasadką do przycinania.

Po wyczyszczeniu maszynki należy również nanieść kroplę oleju na ząbki elementu tnącego. Samouczek wideo dotyczący strzyżenia na krótko Zapoznaj się z naszym samouczkiem wideo dotyczącym strzyżenia włosów na krótko w domu przy pomocy maszynek do strzyżenia włosów Philips. Samouczek wideo dotyczący strzyżenia na jeżyka Zapoznaj się z naszym samouczkiem wideo dotyczącym sposobu strzyżenia włosów na jeżyka w domu przy pomocy maszynek do strzyżenia włosów Philips. Uwaga: przycinanie bez nasadki Element tnący jest podstawową częścią golarki Philips. Ma krótkie, ostre krawędzie, które zapewniają szybkie i precyzyjne przycinanie włosów. Do przycinania włosów blisko skóry (na długość ok. 0,5 mm) lub do przycinania włosów na karku i bokobrodach użyj trymera bez nasadki, trzymając go pod kątem 90 stopni do powierzchni skóry. Podczas przycinania bez nasadki zalecamy: Uważać na krawędzie ostrzy tnących.

Pamiętać, że element tnący przytnie wszystkie włosy, które dotnie.

Przesuwać golarkę w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów kontrolowanymi, zdecydowanymi ruchami, delikatnie dociskając ją do skóry.