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Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?

Maszynki do strzyżenia włosów firmy Philips idealnie nadają się do strzyżenia włosów w domu, sobie lub bliskim. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat własnoręcznego przycinania włosów, a także kilka praktycznych wskazówek.

Uwaga: niektóre trymery Multigroom Philips są wyposażone w nasadki do strzyżenia włosów na głowie. Informacje zawarte w tym artykule dotyczą również trymerów Multigroom, ale konieczne może być dostosowanie porady do danego urządzenia.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: MG3930/15 , MG3946/15 , MG3915/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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