Jak złożyć laktator ręczny Philips Avent?

Ten artykuł dotyczy laktatorów Philips Avent przedstawionych poniżej.
Aby złożyć laktator ręczny Philips Avent, wykonaj poniższe czynności.
Uwaga: upewnij się, że wszystkie części laktatora stykające się z pokarmem zostały oczyszczone i zdezynfekowane przed użyciem.
Włóż (biały) zawór od spodu w korpus pompy. Wciśnij zawór jak najdalej (rys. 1).
Nakręć korpus pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara na butelkę do bezpiecznego zamocowania (rys. 2).
Włóż trzpień w membranę silikonową. Upewnij się, że trzpień jest przepchnięty do końca (rys. 3).
Włóż membranę silikonową od góry w korpus pompy. Upewnij się, że jest dobrze dopasowana do obręczy, naciskając palcami, aby zapewnić idealną szczelność (rys. 4).
Przymocuj uchwyt do membrany z trzonkiem, zahaczając otwór w uchwycie nad końcem trzonka. Wciśnij uchwyt na korpus pompy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 5).
Umieść poduszkę na części głównej laktatora i upewnij się, że obręcz ją pokrywa. Wsuń część wewnętrzną poduszki do lejka, aż do linii wskazanej strzałką i upewnij się, że krawędzie poduszki są prawidłowo uszczelnione wokół korpusu pompy (rys. 6). Dotyczy wyłącznie podstawowego laktatora ręcznego SCF417: Naciśnij miejsca między płatkami, aby usunąć pozostałe powietrze.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:SCF430/10 , SCF430/16 , SCF430/20 .