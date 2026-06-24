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Jak złożyć laktator ręczny Philips Avent?

Ten artykuł dotyczy laktatorów Philips Avent przedstawionych poniżej. 
 
Aby złożyć laktator ręczny Philips Avent, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: upewnij się, że wszystkie części laktatora stykające się z pokarmem zostały oczyszczone i zdezynfekowane przed użyciem.

Jak złożyć laktator ręczny Philips Avent?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF430/10 , SCF430/16 , SCF430/20 .

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