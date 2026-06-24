Pomoc Philips Jak złożyć laktator ręczny Philips Avent?

Ten artykuł dotyczy laktatorów Philips Avent przedstawionych poniżej.



Aby złożyć laktator ręczny Philips Avent, wykonaj poniższe czynności.



Uwaga: upewnij się, że wszystkie części laktatora stykające się z pokarmem zostały oczyszczone i zdezynfekowane przed użyciem.

Składanie ręcznego laktatora Włóż (biały) zawór od spodu w korpus pompy. Wciśnij zawór jak najdalej (rys. 1). Nakręć korpus pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara na butelkę do bezpiecznego zamocowania (rys. 2). Włóż trzpień w membranę silikonową. Upewnij się, że trzpień jest przepchnięty do końca (rys. 3). Włóż membranę silikonową od góry w korpus pompy. Upewnij się, że jest dobrze dopasowana do obręczy, naciskając palcami, aby zapewnić idealną szczelność (rys. 4). Przymocuj uchwyt do membrany z trzonkiem, zahaczając otwór w uchwycie nad końcem trzonka. Wciśnij uchwyt na korpus pompy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 5). Umieść poduszkę na części głównej laktatora i upewnij się, że obręcz ją pokrywa. Wsuń część wewnętrzną poduszki do lejka, aż do linii wskazanej strzałką i upewnij się, że krawędzie poduszki są prawidłowo uszczelnione wokół korpusu pompy (rys. 6). Dotyczy wyłącznie podstawowego laktatora ręcznego SCF417: Naciśnij miejsca między płatkami, aby usunąć pozostałe powietrze.