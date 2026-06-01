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Jak bezpieczne są dane przechowywane i przesyłane przez połączoną nianię elektroniczną Philips Avent?

Połączona niania elektroniczna Philips Avent jest wyposażona w najnowsze, zgodne ze standardami branżowymi technologie szyfrowania. Nieustannie monitorujemy i aktualizujemy nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w miarę rozwoju technologii. Przesyłane dane audio/wideo nie są przechowywane na naszych serwerach. Wszystkie zapisane filmy i zdjęcia są przechowywane na urządzeniach mobilnych użytkownika.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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