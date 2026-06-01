Jak bezpieczne są dane przechowywane i przesyłane przez połączoną nianię elektroniczną Philips Avent?
Połączona niania elektroniczna Philips Avent jest wyposażona w najnowsze, zgodne ze standardami branżowymi technologie szyfrowania. Nieustannie monitorujemy i aktualizujemy nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w miarę rozwoju technologii. Przesyłane dane audio/wideo nie są przechowywane na naszych serwerach. Wszystkie zapisane filmy i zdjęcia są przechowywane na urządzeniach mobilnych użytkownika.
Firma Philips robi wszystko, aby zapobiegać atakom hakerów i wydaje aktualizacje. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji aplikacji i oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani. W przypadku utraty urządzenia przenośnego zresetuj elektroniczną nianię, aby usunąć z niej wszelkie połączenia. Można także zalogować się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usunąć swoje konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, wszyscy użytkownicy-goście również zostaną odłączeni od elektronicznej niani.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›