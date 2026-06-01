Jak bezpieczne są dane przechowywane i przesyłane przez połączoną nianię elektroniczną Philips Avent?

Firma Philips robi wszystko, aby zapobiegać atakom hakerów i wydaje aktualizacje. Pamiętaj, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji aplikacji i oprogramowania sprzętowego elektronicznej niani. W przypadku utraty urządzenia przenośnego zresetuj elektroniczną nianię, aby usunąć z niej wszelkie połączenia. Można także zalogować się do aplikacji z innego urządzenia przenośnego i usunąć swoje konto. Jeśli jesteś jedynym administratorem, wszyscy użytkownicy-goście również zostaną odłączeni od elektronicznej niani.

