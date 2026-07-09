ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Kiedy należy wymienić ostrze golarki Philips OneBlade?

Aby określić, kiedy należy wymienić ostrze OneBlade, sprawdź znajdujący się na nim wskaźnik zużycia. Gdy symbol wymiany jest dobrze widoczny, należy wymienić ostrze. Każde ostrze powinno wytrzymać średnio około czterech miesięcy, ale może się to zmieniać zależnie od częstotliwości korzystania z golarki.

Stan ostrza możesz też śledzić w aplikacji Philips OneBlade.

Wskazówka: Poniższe wskazówki mogą nie mieć zastosowania w przypadku ostrzy OneBlade Intimate, ponieważ nasadka chroniąca skórę może spowodować, że symbol wymiany pozostanie niewidoczny. Każde ostrze jest zaprojektowane pod kątem działania przez około cztery miesiące, ale może się to zmieniać zależnie od częstotliwości korzystania z golarki i w przypadku zauważenia spadku efektywności działania w tym czasie należy je wymienić. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia