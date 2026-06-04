Czy mogę zsynchronizować aplikację Sonicare z aplikacją Apple Health?

Krok pierwszy:

Pobierz aplikację Sonicare ze sklepu Apple App Store i ją uruchom.



Krok drugi:

Wykonaj te czynności, aby korzystać z aplikacji Sonicare i połączyć z nią szczoteczkę do zębów.



Krok trzeci:

W aplikacji Sonicare dotknij ikony … w prawym dolnym rogu ekranu głównego

Dotknij sekcji Ustawienia

Dotknij sekcji Ustawienia aplikacji Apple Health

Postępuj zgodnie z instrukcjami łączenia z Apple Health na tej stronie

Aby zapewnić ciągłą synchronizacja z aplikacją Apple Health, potrzebna jest szczoteczka do zębów połączona z Sonicare i stale używana aplikacja Sonicare.