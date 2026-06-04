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Czy mogę zsynchronizować aplikację Sonicare z aplikacją Apple Health?

Tak, od wersji 10.5 aplikacja Sonicare synchronizuje się z aplikacją Apple Health. 
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32 , HX9992/02 , HX9992/42 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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