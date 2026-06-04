Czy mogę zsynchronizować aplikację Sonicare z aplikacją Apple Health?

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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32 , HX9992/02 , HX9992/42 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jakie funkcje można włączyć lub wyłączyć na rączce szczoteczki do zębów?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Które urządzenia są zgodne z aplikacją Sonicare lub Sonicare For Kids?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Skąd wiadomo, kiedy należy wymienić główkę szczoteczki?