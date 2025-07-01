Pomoc Philips Jak zresetować nadajnik lub odbiornik połączonej niani elektronicznej Philips Avent?

Aby zresetować nadajnik, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez 10 sekund. Wskaźnik zacznie migać na pomarańczowo i zielono, a nadajnik uruchomi się ponownie. Przywracanie ustawień fabrycznych zostanie zakończone, gdy wskaźnik zacznie świecić na zielono.

Aby zresetować odbiornik, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij i przytrzymaj przyciski trybu i łączności dwukierunkowej przez 10 sekund.

Gdy pojawi się komunikat „Zresetuj odbiornik”, naciśnij przycisk potwierdzenia. Odbiornik zacznie resetowanie.