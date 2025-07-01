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Co należy zrobić przed pozbyciem się elektronicznej niani?

Przed pozbyciem się elektronicznej niani wykonaj reset fabryczny, aby usunąć, a tym samym chronić swoje dane osobowe.

Zalecamy odłączenie nadajnika od aplikacji Philips Avent Baby Monitor+, wybierając opcję „Rozłącz elektroniczną nianię” w ustawieniach nadajnika w aplikacji.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, upewnij się, że nadajnik jest włączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekundy przycisk zasilania na nadajniku, aż zacznie migać wskaźnik LED. Przywracanie ustawień fabrycznych zostało zakończone.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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