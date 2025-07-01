Pomoc Philips Co należy zrobić przed pozbyciem się elektronicznej niani?

Przed pozbyciem się elektronicznej niani wykonaj reset fabryczny, aby usunąć, a tym samym chronić swoje dane osobowe.



Zalecamy odłączenie nadajnika od aplikacji Philips Avent Baby Monitor+, wybierając opcję „Rozłącz elektroniczną nianię” w ustawieniach nadajnika w aplikacji.



Aby przywrócić ustawienia fabryczne, upewnij się, że nadajnik jest włączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekundy przycisk zasilania na nadajniku, aż zacznie migać wskaźnik LED. Przywracanie ustawień fabrycznych zostało zakończone.