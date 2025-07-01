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Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?

Tak. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Wszystkie smoczki Philips Avent są projektowane i produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lub nawet je przewyższają. Są one wolne od BPA w całym procesie produkcji, a każda partia poddawana jest rygorystycznej kontroli jakości.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/01 , SCF349/58 , SCF075/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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