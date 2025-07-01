Pomoc Philips Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?

Tak. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Wszystkie smoczki Philips Avent są projektowane i produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lub nawet je przewyższają. Są one wolne od BPA w całym procesie produkcji, a każda partia poddawana jest rygorystycznej kontroli jakości.