Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?

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Zapłać później z PayPo
Tak. Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Wszystkie smoczki Philips Avent są projektowane i produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lub nawet je przewyższają. Są one wolne od BPA w całym procesie produkcji, a każda partia poddawana jest rygorystycznej kontroli jakości.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/01 , SCF349/58 , SCF075/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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