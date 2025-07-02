Wyszukiwane terminy

    Century

    Century

    Dźwięk w stylu retro, stworzony z myślą o dzisiejszych czasach.

    The Tina — Nowoczesny gramofon w stylu retro

    Stary przyjaciel. Nowa odsłona.

    TAV9000D/10

    Inspirowany kultowym modelem Philips Philetta. Łączy w sobie potężny, szczegółowy dźwięk z obsługą strumieniowania przez Bluetooth i sterowaniem za pomocą aplikacji.

    Seria retro

    Łączy w sobie retro i nowoczesność

    Zainspirowana ikonami z przeszłości, seria retro przenosi dawny styl do współczesności, z ultradługą baterią, Bluetooth i mikrofonami SI chroniącymi przed wiatrem. Łączy w sobie retro i nowoczesność.

    Czym jest seria Century?

    Czym jest seria Century?

    Trzyczęściowa kolekcja z okazji 100-lecia Philips Sound, zaczynająca się od tegorocznej linii produktów w stylu modern retro.

    100 lat temu firma Philips postawiła pierwsze kroki w dziedzinie dźwięku.

    100 lat przełomów

    100 lat temu firma Philips postawiła pierwsze kroki w dziedzinie dźwięku, wypuszczając na rynek pierwsze radio w 1927 roku i rozpoczynając stulecie innowacji, które dały światu kasetę, boombox, CD, a w tym roku, Century.

    Pierwsza część kolekcji retro Century.

    Więcej wkrótce

    Tegoroczna kolekcja retro jest pierwszą z trzech serii Century, z których każda stanowi hołd dla innej części naszego dziedzictwa. Bądźcie na bieżąco, wkrótce pojawi się więcej informacji.

