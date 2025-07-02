Zainspirowana ikonami z przeszłości, seria retro przenosi dawny styl do współczesności, z ultradługą baterią, Bluetooth i mikrofonami SI chroniącymi przed wiatrem. Łączy w sobie retro i nowoczesność.
Czym jest seria Century?
Trzyczęściowa kolekcja z okazji 100-lecia Philips Sound, zaczynająca się od tegorocznej linii produktów w stylu modern retro.
100 lat przełomów
100 lat temu firma Philips postawiła pierwsze kroki w dziedzinie dźwięku, wypuszczając na rynek pierwsze radio w 1927 roku i rozpoczynając stulecie innowacji, które dały światu kasetę, boombox, CD, a w tym roku, Century.
Więcej wkrótce
Tegoroczna kolekcja retro jest pierwszą z trzech serii Century, z których każda stanowi hołd dla innej części naszego dziedzictwa. Bądźcie na bieżąco, wkrótce pojawi się więcej informacji.
Centrum Obsługi Klienta i Wsparcie techniczne
Uzyskaj pomoc dotyczącą produktu Znajdź instrukcje obsługi Poznaj najlepsze porady i wskazówki oraz rozwiąż wszelkie problemy
Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.