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TAV9000D/10
Retro design, nowoczesny dźwięk
Maksymalnie 240 W (120 W RMS)
2-biegowy gramofon
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Odważny styl z połowy wieku stanowi ukłon w stronę legendarnych projektów radioodbiorników Philips z lat 30. i 50. XX wieku, a bogaty, mocny dźwięk pozwala Ci cieszyć się chwilą tu i teraz. Detale w stylu retro, takie jak drewniana obudowa i wyprofilowana maskownica głośnika, doskonale komponują się z nowoczesnymi udogodnieniami, takimi jak Bluetooth® i nasza poręczna aplikacja towarzysząca.
Rozkoszuj się poruszającym duszę, bogatym i ciepłym dźwiękiem o mocy maksymalnej 240 W (120 W RMS) podczas strumieniowego przesyłania muzyki lub słuchania radia — a podczas odtwarzania płyt winylowych moc wzrasta do maksymalnie 120 W (60 W RMS). Dwa duże przetworniki i dwa głośniki wysokotonowe w połączeniu z głośnikiem niskotonowym i portem bass-reflex wypełniają powietrze wysokimi tonami, ekspresyjnymi tonami średnimi oraz kontrolowanymi, mocnymi tonami niskimi.
Na talerzu z odlewanego aluminium można odtwarzać płyty winylowe z prędkością 33 1/3 lub 45 obr./min, a pokrywę przeciwpyłową można zdjąć, jeśli wolisz korzystać z gramofonu Tina bez niej. Aluminiowe ramię z przeciwwagą i mechanizm antywibracyjny zapewniają, że wymienna igła Audio-Technica idealnie śledzi rowki: przy maksymalnej głośności impreza będzie szalała, ale Twoje płyty pozostaną nienaruszone.
Opinie
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Nazwa i logo Auracast™ są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.