Wygląd z przeszłości, dźwięk z teraźniejszości

Odważny styl z połowy wieku stanowi ukłon w stronę legendarnych projektów radioodbiorników Philips z lat 30. i 50. XX wieku, a bogaty, mocny dźwięk pozwala Ci cieszyć się chwilą tu i teraz. Detale w stylu retro, takie jak drewniana obudowa i wyprofilowana maskownica głośnika, doskonale komponują się z nowoczesnymi udogodnieniami, takimi jak Bluetooth® i nasza poręczna aplikacja towarzysząca.