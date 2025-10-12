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LongLife EcoVisionDłuższy okres użytkowania:

12496LLECOCP

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości
Masz dość ciągłej wymiany żarówek samochodowych? Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.
Poznaj wszystkie korzyści

Większa trwałość, rzadsza wymiana

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości

  • Rodzaj źródła światła: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Długotrwała, bardziej niezawodna

  • Żarówka ultraodporna

  • Liczba źródeł światła: 10

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów.

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie