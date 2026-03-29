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12644LLC1
Rodzaj źródła światła: H19
12 V, 60/55 W
Długotrwała, bardziej niezawodna
Żarówka ultraodporna
Liczba źródeł światła: 1
Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości oraz wzmocnionej konstrukcji żarnika żarówki Philips LongLife EcoVision działają nawet do 1500 godzin. To oznacza mniej wymian żarówek i mniej czasu poświęconego na konserwację. Trwałość żarówek Philips LongLife EcoVision czyni je również idealnym rozwiązaniem w przypadku samochodów o instalacji wysokonapięciowej.
Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia LongLife EcoVision jest kompatybilna z modelami samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku wyboru produktów.
Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury, wilgotność i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650ºC i temperaturze szkła 800ºC) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Większe ciśnienie w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.
4.3
z 5
31
Opinie
Tommih
29/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Zalety
Barwa światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Zalety
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa