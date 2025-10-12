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Produkcja zakończona
127916000KX2
LED-T10 [~W5W]
Liczba źródeł światła: 2
12 V, efekt światła dziennego 6000 K
Więcej światła
Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips
Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. Jasne oświetlenie sygnalizacyjne zapewnia lepszą widoczność, a tym samym większe bezpieczeństwo. Bez względu na to, czy mowa o światłach cofania, pozycyjnych lub stop, oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips Vision stanowi gwarancję wydajnego działania i daje innym kierowcom więcej czasu na właściwą reakcję na wykonywane przez Ciebie manewry.
Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu samochodowym, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy takiej samej intensywności źródła światła LED są o wiele trwalsze. Produkty LED Philips Vision charakteryzują się dodatkową odpornością na uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą i wibracjami, dzięki czemu ich okres eksploatacji wynosi nawet 8 lat.
Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.