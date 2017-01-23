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Produkcja zakończona
12825WLEDX1
Daylight Guide
12 V
15 W
Łatwy montaż dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu clip-on. Wystarczy zamontować uchwyty w dowolnej komorze i przypiąć moduły we właściwym miejscu. Moduły będą pewnie zamocowane i chronione przed kradzieżą.
Nasze rozwiązanie oświetleniowe Daylight działa w dzień i w nocy. W ciągu dnia technologia LED Daylight sprawia, że samochody są lepiej widoczne i łatwiej je dostrzec, co zwiększa ogólne bezpieczeństwo na drodze. System automatycznie przyciemnia światła w nocy.
Solidna, wysokiej jakości aluminiowa obudowa zapobiega korozji i jest odporna na warunki pogodowe — woda, sól, piasek i kurz nie mają żadnych szans. Wynikiem tego jest duża trwałość i brak konieczności konserwacji.
4.1
z 5
7
Opinie
riki
23/01/2017
Polska
POLECAM TEN PRODUKT
Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
mtb84
03/11/2015
Polska
prezentuja sie bardzo ładnie.
witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
lucek
20/10/2013
Polska
polecam pomimo ceny ale warto
Światełka super założone do Audi a4 b6 avant bardzo wydajne fajnie się przyciemniają po włączeniu świateł drogowych -szeroki kont świecenia -warte swojej ceny... Ale jak zwykle jest pewne ale nie wiem czy tak ma być po zgaszeni silnika palą się jeszcze przez ok. 1 minutę jak i również zapalają się po otwarciu samochodu z pilota--- niestety nikt z philipsa nie potrafi mi wyjaśnić czy tak ma być i na jakie napięcie ustawiony jest moduł sterujący--podłączone zgodnie z instrukcją
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED