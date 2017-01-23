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  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
  • Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność

Produkcja zakończona

DayLightGuideŚwiatła do jazdy dziennej LED

12825WLEDX1

4.1
| (7) Opinie
Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność
Nowa generacja świateł do jazdy dziennej LED Luxeon o dużej mocy zapewnia poprawę bezpieczeństwa i bardziej stylowy wygląd pojazdu, zwiększając widoczność podczas jazdy w dzień i w nocy.
Poznaj wszystkie korzyści

bezpieczna i stylowa jazda

Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna widoczność

  • Daylight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Inteligentny system montażu clip-on

Inteligentny system montażu clip-on

Łatwy montaż dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu clip-on. Wystarczy zamontować uchwyty w dowolnej komorze i przypiąć moduły we właściwym miejscu. Moduły będą pewnie zamocowane i chronione przed kradzieżą.

Możliwość przyciemniania oraz korzystania w dzień i w nocy

Możliwość przyciemniania oraz korzystania w dzień i w nocy

Nasze rozwiązanie oświetleniowe Daylight działa w dzień i w nocy. W ciągu dnia technologia LED Daylight sprawia, że samochody są lepiej widoczne i łatwiej je dostrzec, co zwiększa ogólne bezpieczeństwo na drodze. System automatycznie przyciemnia światła w nocy.

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Solidna, wysokiej jakości aluminiowa obudowa zapobiega korozji i jest odporna na warunki pogodowe — woda, sól, piasek i kurz nie mają żadnych szans. Wynikiem tego jest duża trwałość i brak konieczności konserwacji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

7

Opinie

4
3
1

23/01/2017

Polska

Polska

POLECAM TEN PRODUKT

Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

03/11/2015

Polska

Polska

prezentuja sie bardzo ładnie.

witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

20/10/2013

Polska

Polska

polecam pomimo ceny ale warto

Światełka super założone do Audi a4 b6 avant bardzo wydajne fajnie się przyciemniają po włączeniu świateł drogowych -szeroki kont świecenia -warte swojej ceny... Ale jak zwykle jest pewne ale nie wiem czy tak ma być po zgaszeni silnika palą się jeszcze przez ok. 1 minutę jak i również zapalają się po otwarciu samochodu z pilota--- niestety nikt z philipsa nie potrafi mi wyjaśnić czy tak ma być i na jakie napięcie ustawiony jest moduł sterujący--podłączone zgodnie z instrukcją

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie