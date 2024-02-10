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12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt szerokiej wiązki światła.
Unowocześniona optyka soczewki pozwala uzyskać lepsze oświetlenie. Dzięki nowej konstrukcji zwiększony został kąt, pod którym emitowana jest zgodna z przepisami ilość światła.
Zakres montażu modułów został zwiększony do +/- 40 stopni w poziomie, +/- 2 stopni w pionie i +/- 32 stopni po przekątnej.
4.3
z 5
17
Opinie
Fuziak
10/02/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Fajnie spełnia swoją rolę.
Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).
Zalety
ładnie świeci, łatwość montażu
Wady
połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek
Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
jurek61a
18/03/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacyjny produkt
Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tomasz55
07/02/2019
Polska
IDEALNY
Polecam wreszcie w moim Punto II po zamontowaniu waszych ledów przestał siadać akumulator. I porównując do innych wasze Ledy świeca idealnie Polecam wszystkim
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED