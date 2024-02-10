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  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

DayLight 9Światła do jazdy dziennej LED

12831WLEDX1

4.3
| (17) Opinie
Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
3. generacja świateł do jazdy dziennej firmy Philips łączy w sobie doskonały styl i zwiększoną widoczność. Dzięki odnowionej konstrukcji optycznej model Daylight9 firmy Philips oferuje elastyczność w zakresie montażu — to dopuszczone do ruchu drogowego rozwiązanie sprawi, że samochód wyróżni się spośród innych.
Poznaj wszystkie korzyści

Jasne i atrakcyjne światło pod każdym kątem

Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt szerokiej wiązki światła

Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt szerokiej wiązki światła

Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt szerokiej wiązki światła.

Nowa optyczna konstrukcja z 9 punktami LED

Nowa optyczna konstrukcja z 9 punktami LED

Unowocześniona optyka soczewki pozwala uzyskać lepsze oświetlenie. Dzięki nowej konstrukcji zwiększony został kąt, pod którym emitowana jest zgodna z przepisami ilość światła.

Zgodny z przepisami montaż na zderzaku pod różnymi kątami — maks. +/- 40°

Zgodny z przepisami montaż na zderzaku pod różnymi kątami — maks. +/- 40°

Zakres montażu modułów został zwiększony do +/- 40 stopni w poziomie, +/- 2 stopni w pionie i +/- 32 stopni po przekątnej.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

17

Opinie

2

10/02/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fajnie spełnia swoją rolę.

Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).

Zalety

ładnie świeci, łatwość montażu

Wady

połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek

Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

18/03/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacyjny produkt

Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

07/02/2019

Polska

Polska

IDEALNY

Polecam wreszcie w moim Punto II po zamontowaniu waszych ledów przestał siadać akumulator. I porównując do innych wasze Ledy świeca idealnie Polecam wszystkim

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie