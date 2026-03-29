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  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

VisionPlusWiększe bezpieczeństwo i większy komfort użytkowania

12972VPC2

4.3
| (31) Opinie
Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki samochodowe Philips VisionPlus zapewniają o 60% lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca widzi dalej, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort prowadzenia. Żarówki VisionPlus to wysoka wydajność i doskonała cena — to właśnie tego szukają wymagający kierowcy.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 60% większa widoczność: szybka reakcja może ocalić życie

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • 12 V, 55 W

  • Do 60% większa widoczność

  • Żarówka o wysokiej trwałości

  • Liczba źródeł światła: 2

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie