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Produkcja zakończona
12972WHVSM
Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne
Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.
Rodzaj źródła światła: H7
Liczba sztuk w opakowaniu: 2+2
12 V, 55 W
W zestawie pozycyjne źródła światła w5w
Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.
Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.
Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)
3.4
z 5
5
Opinie
jarod72pm
29/11/2015
Česká republika
Výborná svítivost !
Tyto žárovky používám už více jak rok a jsou perfektní! Svítivost se mi jeví stejná jako u X-treme vision +130% ale teplota barvy světla je více do bíla kdežto X-treme spíš do žluta. Na cestě se to hodně blíží dennímu světlu a 4300k je opravdu na cestu i dosvit na vzdálený předmět naprosto perfektní ,tyto žárovky tedy podporují bezpečnost a přehled na cestě včetně dopravního značení .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM žárovka do automobilového světlometu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM žárovka do automobilového světlometu
Adisan
28/02/2018
România
Calitate recomandata
Produs de calitate. Durata de viata mare, lumina puternica, mai putin galbuie decat a becurilor originale. Cred ca sunt cele mai bune becuri cu halogen de pe piata.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM bec pentru faruri auto
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM bec pentru faruri auto
qba898989
09/02/2018
Polska
Nie jestem zadowolony.
Jeśli chodzi o żywność to wychodzi jakiś miesiąc. kiedys ten produkt był zywotniejszy a teraz coraz to gorsza jakość. Nie są warte tej ceny i roboty,bo w niektórych samochodach wymiana żarówki jest dość skomplikowana i nie zawsze da sie wymienić na "drodze'. Nie polecam,ale jesli ktoś chce sie pocieszyć przez miesiąc ładnymi światłami to musze przyznać że ładnie świecą.
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM żarówka samochodowa