ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne

Produkcja zakończona

WhiteVisionżarówka samochodowa

12972WHVSM

3.4

| (5) Opinie

Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.

Poznaj wszystkie korzyści

Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak atrakcyjne

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2+2

  • 12 V, 55 W

  • W zestawie pozycyjne źródła światła w5w

Doskonałe wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.

W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło

Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.

Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie oznacza dłuższą przyjemność z jazdy

Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.4

z 5

5

Opinie

4
2

29/11/2015

Česká republika

Česká republika

Výborná svítivost !

Tyto žárovky používám už více jak rok a jsou perfektní! Svítivost se mi jeví stejná jako u X-treme vision +130% ale teplota barvy světla je více do bíla kdežto X-treme spíš do žluta. Na cestě se to hodně blíží dennímu světlu a 4300k je opravdu na cestu i dosvit na vzdálený předmět naprosto perfektní ,tyto žárovky tedy podporují bezpečnost a přehled na cestě včetně dopravního značení .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM žárovka do automobilového světlometu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM žárovka do automobilového světlometu

28/02/2018

România

România

Calitate recomandata

Produs de calitate. Durata de viata mare, lumina puternica, mai putin galbuie decat a becurilor originale. Cred ca sunt cele mai bune becuri cu halogen de pe piata.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM bec pentru faruri auto

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM bec pentru faruri auto

09/02/2018

Polska

Polska

Nie jestem zadowolony.

Jeśli chodzi o żywność to wychodzi jakiś miesiąc. kiedys ten produkt był zywotniejszy a teraz coraz to gorsza jakość. Nie są warte tej ceny i roboty,bo w niektórych samochodach wymiana żarówki jest dość skomplikowana i nie zawsze da sie wymienić na "drodze'. Nie polecam,ale jesli ktoś chce sie pocieszyć przez miesiąc ładnymi światłami to musze przyznać że ładnie świecą.

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12972WHVSM żarówka samochodowa

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie