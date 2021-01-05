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Produkcja zakończona
12985BWX2
LED-HL [~H7]
6500 K
Światło jaśniejsze do 200%<br>
Zaawansowany System Samochodowy
Jazda w ciemności jest wymagająca i trzeba polegać na swoich światłach. Aby zachować większe bezpieczeństwo podczas jazdy, ważne jest zarówno pole widzenia z przodu, jak i po bokach. Oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o mocnym jasnym strumieniu poprawia widoczność nawet o 200%. Jeśli raz doświadczysz tego efektu światła dziennego, już zawsze będziesz wybierać oświetlenie LED. Dzięki większej widoczności możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze, szybciej reagować i zachować większe bezpieczeństwo. Nie daj się ciemności — wybierz produkty Philips i zachowaj większą pewność i kontrolę podczas jazdy nocą.
Stworzone w oparciu o technologię LUXEON oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o temperaturze barwowej 6500 kelwinów zapewnia strumień jasnego, białego światła przypominającego światło dzienne. Lepsza widoczność pozwala łatwiej zauważyć przeszkody i zachować doskonałą linię jazdy. Ponieważ nie musisz z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, dzięki jaśniejszemu oświetleniu możesz cieszyć się bardziej komfortową i przyjemną jazdą po zmroku.
Podobnie jak oczy są zwierciadłem duszy, oświetlenie wiele mówi o samochodzie. Jeśli chcesz poprawić wygląd samochodu, nie kupując nowszego auta, jedną z najlepszych inwestycji jest modernizacja oświetlenia. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia głównego LED firmy Philips. Zamiast światła o żółtym kolorze uzyskasz wyraźne, białe światło oraz nowoczesne oświetlenie. Aby nadać pojazdowi nowoczesny wygląd, kierowcy wybierają doskonały styl oświetlenia głównego LED firmy Philips.
4.0
z 5
4
Opinie
Gorth
05/01/2021
Polska
Doskonałe światła
Źródło światła zgodne z normami RL do świateł halogenowych. Nie przekraczają 2000 lumenów. Niczym nie różnia się od zwykłych żarówek halogenowych (konwenconalnych) max moc 1870lm (lumenów) Konwencjonalna Zarówka żarnikowa około 1650lm (lumenów) swiatło doskonałe BIAŁE w dalszych odcinkach nie przechodzi w ciemną czerwień. Idealne ocięcie z reflektórów. DLACZEGO jeszcze tego nie zalegalizowano. Zapewne chodzi tylko o pieniądze. DOSKONAŁY PRODUKT :)
Zalety
Brak wad
Wady
Same zalety
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Gorthouar
02/12/2018
Polska
DOSKONAŁE
Idealne na każde warunki, jakość, geometria oświetlenia doskonała, jedyny mankament to brak homologacji z tym ze mam nadzieje że firma Philips zrobi wszystko aby takie źródła światła zalegalizować na drogach Polski oraz Europy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa
Olexa
14/04/2019
Україна
Неперевершене світло
Встановлені в рефлекторні фари Skoda Rapid. Світло інтенсивне біле, спочатку навіть було якось незвично, але швидко призвичаївся. Світла дійсно багато, ширина освітлення значно більша за галогенові лампи, протитуманні фари навіть не помітні на їх фоні. І таке враження, що світло яскравіше на штатний ксенон на багатьох авто. Світло-тіньова межа досить виражена, обидві "галочки" чіткі. АЛЕ - боковий засвіт дуже сильний, через що відчуваєш себе власником криворукого ксенону, хоча справа скоріше в конструкції фар, аніж в самих лампах... До того ж, плануємо подорож в Європу на авто, а там подібне світло поза законом, тому необхідно знову ставити звичайні галогенки. В багатьох країнах вони заборонені для використання на дорогах загального призначення, про що попереджається на упаковці.
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар
Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.