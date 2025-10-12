Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz

W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.