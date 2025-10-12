Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
17S1AB/00
17" S-line
1280 x 1024
Format 5:4
Podwójne wejście oferuje złącza obsługujące analogowe sygnały wejściowe VGA oraz cyfrowe DVI.
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Obraz, Rozrywka, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
SmartControl II jest oprogramowaniem sprzętowym monitora oferującym łatwy w obsłudze interfejs graficzny, który pomaga w dostrojeniu rozdzielczości, kalibracji kolorów i ustawieniu pozostałych parametrów wyświetlania, takich jak jasność, kontrast, zegar i faza, położenie, kolory RGB, punkt bieli i — w modelach z głośnikami — regulacja głośności.
Opinie