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  • Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy
  • Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy
  • Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy
  • Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy
  • Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy
  • Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z technologią SmartImage

17S1AB/00

Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy
Funkcje takie jak SmartImage, SmartContrast, SmartControl i TrueVision sprawiają, że ten energooszczędny monitor dla firm 17S1 zapewnia większą wydajność w pracy.
Poznaj wszystkie korzyści

Duży wybór funkcji wyświetlacza zapewnia lepszą wydajność w pracy

  • 17" S-line

  • 1280 x 1024

  • Format 5:4

Podwójne wejście obsługujące analogowy sygnał VGA, jak i cyfrowy sygnał DVI

Podwójne wejście obsługujące analogowy sygnał VGA, jak i cyfrowy sygnał DVI

Podwójne wejście oferuje złącza obsługujące analogowe sygnały wejściowe VGA oraz cyfrowe DVI.

SmartImage: łatwa w obsłudze funkcja zapewniająca optymalną jakość obrazu

SmartImage: łatwa w obsłudze funkcja zapewniająca optymalną jakość obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Obraz, Rozrywka, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl II

SmartControl II jest oprogramowaniem sprzętowym monitora oferującym łatwy w obsłudze interfejs graficzny, który pomaga w dostrojeniu rozdzielczości, kalibracji kolorów i ustawieniu pozostałych parametrów wyświetlania, takich jak jasność, kontrast, zegar i faza, położenie, kolory RGB, punkt bieli i — w modelach z głośnikami — regulacja głośności.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie