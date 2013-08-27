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  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

196V4LSB2/00

3.7
| (3) Opinie
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 47 cm (18,5")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

3

Opinie

3
1

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Vynikajuca kvalita

Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

19/12/2013

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd.

W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

16/11/2013

Polska

Polska

Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu

Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.

Przegląd ten został wykonany dla 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Przegląd ten został wykonany dla 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie