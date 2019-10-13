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Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

200V4LSB/00

4.7

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi wyposażonemu w technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 20 (przekątna 49,5 cm / 19,5")

Energy Star to wydajne zarządzenie i niskie zużycie energii

Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Mała podstawa zajmuje mało miejsca

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

13/10/2019

България

България

Zweryfikowany kupujący

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Data użycia 2018-10-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Data użycia 2018-10-13

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie