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Produkcja zakończona
200V4LSB/00
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi wyposażonemu w technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!
V-line
20 (przekątna 49,5 cm / 19,5")
Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Теодорина
13/10/2019
България
Zweryfikowany kupujący
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Data użycia 2018-10-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Data użycia 2018-10-13
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED