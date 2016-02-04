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  • Energy Label Europe F
    Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Energy Label Europe F
    Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

200V4QSBR/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED MVA dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 20 (przekątna 49,6 cm / 19,53")

Wyświetlacz MVA zapewnia szeroki kąt widzenia i głęboki kontrast

Wyświetlacz MVA zapewnia szeroki kąt widzenia i głęboki kontrast

Monitor LED MVA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Przegląd ten został wykonany dla 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Czas reakcji SmartResponse stanowi optymalną wartość uzyskaną w testach przejścia GtG lub GtG (BW).