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Produkcja zakończona
203V5LSB26/10
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED na tym monitorze Philips. Kompaktowa konstrukcja i mocowanie VESA zapewniają elastyczność miejsca pracy. To doskonały wybór!
V-line
20 (przekątna 49,5 cm / 19,5")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
2.7
z 5
3
Opinie
stefrom
10/04/2016
România
Zweryfikowany kupujący
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD
Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD
Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD