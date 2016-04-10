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Produkcja zakończona

Monitor LCD

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Opinie

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem LED na tym monitorze Philips. Kompaktowa konstrukcja i mocowanie VESA zapewniają elastyczność miejsca pracy. To doskonały wybór!

Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 20 (przekątna 49,5 cm / 19,5")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Mocowanie VESA zapewnia elastyczność

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.7

z 5

3

Opinie

5
2

10/04/2016

România

România

Zweryfikowany kupujący

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD

Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD

Przegląd ten został wykonany dla 203V5LSB26 Monitor LCD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie