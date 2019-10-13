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Produkcja zakończona
206V4LSB/00
V-line
50,8 cm (20")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Теодорина
13/10/2019
България
Zweryfikowany kupujący
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED