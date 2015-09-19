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Produkcja zakończona

Monitor LCD z podświetleniem LED

220V4LAB/00

4.4

| (5) Opinie

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w głośniki stereofoniczne i technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!

Poznaj wszystkie korzyści

z głośnikami stereofonicznymi

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 55,9 cm (22")

Mocowanie VESA zapewnia elastyczność

Mała podstawa zajmuje mało miejsca

Energy Star to wydajne zarządzenie i niskie zużycie energii

Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

5

Opinie

4
3
1

19/09/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

22/04/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data użycia 2018-04-22

Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Data użycia 2018-04-22

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie