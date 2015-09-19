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Produkcja zakończona
220V4LAB/00
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w głośniki stereofoniczne i technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!
V-line
55,9 cm (22")
Energy Star to program wydajnego zarządzania energią uznawany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) oraz wiele innych krajów. Certyfikat Energy Star gwarantuje, że kupujesz produkt, który spełnia najnowsze standardy dotyczące wykorzystania energii i pracuje z maksymalną wydajnością na wszystkich poziomach eksploatacji. Nowe monitory firmy Philips posiadają certyfikat Energy Star 5.0 i spełniają lub przewyższają jego wymagania. Przykładowo w trybie uśpienia standardem dla Energy Star 5.0 jest pobór mocy poniżej 1 W, podczas gdy monitory firmy Philips zużywają poniżej 0,5 W. Więcej szczegółów znajduje się na stronie www.energystar.gov
4.4
z 5
5
Opinie
Józef
19/09/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
CosminaM
22/04/2020
România
Zweryfikowany kupujący
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Data użycia 2018-04-22
Przegląd ten został wykonany dla 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Data użycia 2018-04-22