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222B9T/00
B-line
22 (przekątna 54,6 cm/21,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.
W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
Opinie
Czas reakcji równy SmartResponse
Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)
Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.