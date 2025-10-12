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Wszystkie serie

  • Energy Label Europe D
    Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

MonitorMonitor LCD z technologią SmoothTouch

222B9T/00

Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
Wytrzymały, odporny na wodę i pył monitor z ekranem dotykowym, wygodny w użytkowaniu niezależnie od miejsca, wyposażony w przegubową podstawę umożliwiającą ustawienie pod dowolnym kątem. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze pozwalającej na wiele zastosowań znacznie zwiększa wydajność pracy.
Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

  • B-line

  • 22 (przekątna 54,6 cm/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.

Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz

Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz

W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse

  2. Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)

  3. Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.

  4. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  5. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  6. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.