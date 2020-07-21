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Produkcja zakończona
223V7QDSB/01
Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie
Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.
V-line
22 (przekątna 54,6 cm/21,5")
1920 x 1080 (Full HD)
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
4.3
z 5
27
Opinie
84%
poleca ten produkt
jarekizik
21/07/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
bardzo dobry obraz
Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data użycia 2019-06-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data użycia 2019-06-21
marian5110
12/03/2020
Polska
dobry produkt w niskiej cenie
Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny
Zalety
cena, parametry
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data użycia 2020-02-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data użycia 2020-02-12
rufinmusic
23/12/2018
Polska
Bardzo dobry monitor
Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.
Czas reakcji równy SmartResponse