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Produkcja zakończona

Monitor LCD IPS, podświetlenie LED

227E4QSD/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Wysokowydajny monitor IPS
Ciesz się wspaniałym obrazem LED dzięki szerokokątnemu monitorowi IPS. Elegancka, smukła konstrukcja i funkcja SmartImage Lite sprawiają, że ten monitor to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

o wspaniałych, żywych kolorach

Wysokowydajny monitor IPS

  • E-line

  • 54,6 cm (21,5")

  • Wyświetlacz Full HD

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

SmartImage Lite podnosi komfort oglądania obrazów na ekranie LCD

SmartImage Lite to ekskluzywna, nowoczesna technologia firmy Philips, analizująca wyświetlaną na ekranie zawartość obrazu. W zależności od wybranego scenariusza, SmartImage Lite poprawia w sposób dynamiczny kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów i filmów w celu zapewnienia najlepszych wrażeń podczas oglądania — wszystko to w czasie rzeczywistym i za naciśnięciem jednego przycisku.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/06/2019

България

България

Отличен монитор

Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie