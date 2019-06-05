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Produkcja zakończona
227E4QSD/00
E-line
54,6 cm (21,5")
Wyświetlacz Full HD
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
SmartImage Lite to ekskluzywna, nowoczesna technologia firmy Philips, analizująca wyświetlaną na ekranie zawartość obrazu. W zależności od wybranego scenariusza, SmartImage Lite poprawia w sposób dynamiczny kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów i filmów w celu zapewnienia najlepszych wrażeń podczas oglądania — wszystko to w czasie rzeczywistym i za naciśnięciem jednego przycisku.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка