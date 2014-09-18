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Produkcja zakończona
234E5QHAW/00
Żywy obraz z monitora AH-IPS
Ten piękny monitor firmy Philips z niezwykle wąską obudową i ekranem AH-IPS wyświetla wspaniały obraz o żywych kolorach. Technologia Mobile HD Link umożliwia podłączenie smartfona.
Niezwykle wąska obudowa
58,4 cm (23")
MHL
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
miraoon
18/09/2014
Polska
Zweryfikowany kupujący
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Zweryfikowany kupujący
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.