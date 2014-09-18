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Produkcja zakończona

Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

234E5QHAW/00

5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Żywy obraz z monitora AH-IPS

Ten piękny monitor firmy Philips z niezwykle wąską obudową i ekranem AH-IPS wyświetla wspaniały obraz o żywych kolorach. Technologia Mobile HD Link umożliwia podłączenie smartfona.

Poznaj wszystkie korzyści

z niezwykle wąską obudową i technologią MHL

Żywy obraz z monitora AH-IPS

  • Niezwykle wąska obudowa

  • 58,4 cm (23")

  • MHL

Opcjonalny kabel MHL umożliwia odtwarzanie dźwięku filmu HD

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

18/09/2014

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

04/12/2013

Polska

Polska

Wysoka jakosc obrazu i wykonania.

Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

11/07/2016

România

România

Zweryfikowany kupujący

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

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Przypisy

  1. Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.

  2. Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

  3. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.