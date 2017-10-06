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  • Ciesz się grami 3D na dużym ekranie
  • Ciesz się grami 3D na dużym ekranie
  • Ciesz się grami 3D na dużym ekranie
  • Ciesz się grami 3D na dużym ekranie

Produkcja zakończona

Monitor LCD 3D, podświetlenie LED

236G3DHSB/00

4.5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Ciesz się grami 3D na dużym ekranie
Daj się wciągnąć w gry 3D na ekranie monitora LED 236G firmy Philips. Dzięki wielkiemu ekranowi, okularom 3D bez efektu migotania i licznym złączom HDMI gry stały się bardziej ekscytujące!
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się grami 3D na dużym ekranie

  • G-line

  • 58,4 cm (23")

  • 3D, okulary FPR

Technologia Easy 3D gwarantuje brak efektu migotania podczas gry

Technologia Easy 3D gwarantuje długie godziny przyjemności podczas oglądania obrazów trójwymiarowych — bez migotania i zakłóceń. Kompatybilne okulary 3D są lekkie i nie potrzeba do nich baterii. Ciesz się technologią 3D w zaciszu własnego domu już dziś!

Okulary 3D bez efektu migotania ułatwiają oglądanie

Ciesz się doskonałym obrazem dzięki lekkim, łatwym w obsłudze, polaryzacyjnym okularom 3D. Te okulary 3D bez efektu migotania można w prosty sposób wymienić i łatwo się je czyści. Ponadto mają przystępną cenę, dzięki czemu każdy członek rodziny może mieć swoją parę. Okulary nie wymagają użycia baterii ani przewodów, dlatego można z nich korzystać tak długo, jak się chce.

Przekształć treści 2D w 3D za naciśnięciem przycisku

Przekształć swoją kolekcję 2D w 3D za jednym naciśnięciem przycisku! Ta funkcja, obsługiwana za pomocą przycisku szybkiego dostępu na osłonie, pozwala zmienić ulubione gry i filmy 2D w 3D.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

06/10/2017

България

България

Изключително съм доволен от качеството!

Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Zajímavý velký matný monitor

Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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Przypisy

  1. Aby uniknąć takich dolegliwości, jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja, nie zaleca się oglądania obrazu 3D przez długi czas.

  2. Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.

  3. Aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu technologii 3D na zdrowie, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

  4. Więcej informacji dotyczących karty VGA i innych wymagań w zakresie działania w 3D można znaleźć na stronie www.philips.com/support.