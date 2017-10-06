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Produkcja zakończona
236G3DHSB/00
G-line
58,4 cm (23")
3D, okulary FPR
Technologia Easy 3D gwarantuje długie godziny przyjemności podczas oglądania obrazów trójwymiarowych — bez migotania i zakłóceń. Kompatybilne okulary 3D są lekkie i nie potrzeba do nich baterii. Ciesz się technologią 3D w zaciszu własnego domu już dziś!
Ciesz się doskonałym obrazem dzięki lekkim, łatwym w obsłudze, polaryzacyjnym okularom 3D. Te okulary 3D bez efektu migotania można w prosty sposób wymienić i łatwo się je czyści. Ponadto mają przystępną cenę, dzięki czemu każdy członek rodziny może mieć swoją parę. Okulary nie wymagają użycia baterii ani przewodów, dlatego można z nich korzystać tak długo, jak się chce.
Przekształć swoją kolekcję 2D w 3D za jednym naciśnięciem przycisku! Ta funkcja, obsługiwana za pomocą przycisku szybkiego dostępu na osłonie, pozwala zmienić ulubione gry i filmy 2D w 3D.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Aby uniknąć takich dolegliwości, jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja, nie zaleca się oglądania obrazu 3D przez długi czas.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu technologii 3D na zdrowie, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Więcej informacji dotyczących karty VGA i innych wymagań w zakresie działania w 3D można znaleźć na stronie www.philips.com/support.