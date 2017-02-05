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Produkcja zakończona

Monitor LCD

237E7QDSB/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Żywe kolory, doskonała szczegółowość

Wspaniały, szerokokątny monitor zapewnia realistyczne kolory i wyraźne szczegóły w eleganckiej obudowie, dzięki czemu doskonale wygląda w każdym domu lub biurze.

Poznaj wszystkie korzyści

w eleganckiej obudowie

Żywe kolory, doskonała szczegółowość

  • E-line

  • 58,4 cm (23")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Niskie zużycie energii pozwala ograniczyć koszty

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 237E7QDSB Monitor LCD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 237E7QDSB Monitor LCD

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Przypisy

  1. Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.

  2. Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.

  3. Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

  4. Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org

  5. Znak słowny/znak towarowy „AH-IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  6. Czas reakcji równy SmartResponse