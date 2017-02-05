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Produkcja zakończona
237E7QDSB/00
Żywe kolory, doskonała szczegółowość
Wspaniały, szerokokątny monitor zapewnia realistyczne kolory i wyraźne szczegóły w eleganckiej obudowie, dzięki czemu doskonale wygląda w każdym domu lub biurze.
E-line
58,4 cm (23")
1920 x 1080 (Full HD)
Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Livius2005
05/02/2017
România
Zweryfikowany kupujący
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 237E7QDSB Monitor LCD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 237E7QDSB Monitor LCD
Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.
Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org
Znak słowny/znak towarowy „AH-IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Czas reakcji równy SmartResponse