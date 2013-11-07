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  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji
  • Monitor o ekologicznej konstrukcji

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD, podświetlenie LED

241P4QPYES/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Monitor o ekologicznej konstrukcji
Monitor LED AMVA firmy Philips z czujnikiem PowerSensor został wykonany w 65% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Jego obudowa nie zawiera PCW ani BFR, dzięki czemu idealnie sprawdza się pod względem ekologicznej wydajności.
Poznaj wszystkie korzyści

pozwala zmniejszyć rachunki za prąd dzięki czujnikowi PowerSensor

Monitor o ekologicznej konstrukcji

  • P-line

  • 61 cm (24")

  • Wyświetlacz Full HD AMVA

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

PowerSensor obniża do 80% koszty zużycia energii

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii o nawet 80% i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA zapewnia szeroki kąt widzenia, niezwykle wysoki współczynnik kontrastu i żywe obrazy

Monitor LED AMVA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego podłużnie dopasowanego obrazu, która zapewnia niezwykle wysokie współczynniki kontrastu statycznego dla bardzo żywych i jasnych obrazów. Jest idealnym rozwiązaniem dla standardowych aplikacji biurowych jak i zdjęć, stron internetowych, filmów, gier i wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowy, niezwykle szeroki kąt o wymiarach 178/178 stopni, dzięki czemu obrazy są wyraźne nawet w trybie obracania o 90 stopni.

Złącze DisplayPort zapewnia przesyłanie danych audio i wideo za pomocą jednego, długiego przewodu

Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkowania w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Same zalety

Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

01/09/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry.

Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

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