ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Energy Label Europe E
    Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
  • Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

MonitorMonitor LCD z technologią SmoothTouch

242B9T/00

4.7
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch
Wytrzymały, odporny na wodę i pył monitor z ekranem dotykowym, wygodny w użytkowaniu niezależnie od miejsca, wyposażony w przegubową podstawę umożliwiającą ustawienie pod dowolnym kątem. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze pozwalającej na wiele zastosowań znacznie zwiększa wydajność pracy.
Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały, interaktywny monitor z technologią SmoothTouch

  • B-line

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.

Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz

Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP65 w zakresie odporności na wodę i kurz

W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Zalety

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Zalety

Má vše a ještě něco navíc

Wady

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Zalety

Képminőség, külső megjelenés

Wady

Nem tapasztaltam ilyet.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.

  5. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  6. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.