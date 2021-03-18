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B-line
24 (przekątna 60,5 cm/23,8")
1920 x 1080 (Full HD)
Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.
W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
4.7
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bg52
18/03/2021
Polska
Monitor jest super
Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.
Zalety
Dobry obraz, stosunkowo niska cena
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Zalety
Má vše a ještě něco navíc
Wady
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
József63
28/05/2023
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Zalety
Képminőség, külső megjelenés
Wady
Nem tapasztaltam ilyet.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Materiał rękawiczki i grubość: nitryl (0,15 mm), bawełna (0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek winylu (0,12 mm)
Czas reakcji równy SmartResponse
Więcej informacji na temat obsługi funkcji dotykowych w systemach operacyjnych można znaleźć w części „SmoothTouch” w instrukcji obsługi.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.