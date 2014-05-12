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  • Energy Label Europe C
    Granie z częstotliwością 144 Hz
  • Granie z częstotliwością 144 Hz
  • Granie z częstotliwością 144 Hz
  • Granie z częstotliwością 144 Hz
  • Energy Label Europe C
    Granie z częstotliwością 144 Hz
  • Granie z częstotliwością 144 Hz
  • Granie z częstotliwością 144 Hz
  • Granie z częstotliwością 144 Hz

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD z technologią SmartImage Game

242G5DJEB/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Granie z częstotliwością 144 Hz
Zaawansowany monitor firmy Philips do gier odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, co zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz. Funkcja SmartFrame pozwala wyróżnić określone obszary na ekranie. Specjalne ustawienia do gier i zdalna klawiatura inteligentna zapewniają pełną kontrolę.
Poznaj wszystkie korzyści

Granie z częstotliwością 144 Hz

  • 144 Hz

  • 61 cm (24")

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie

Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie

Mobile High Definition Link (MHL) to mobilny interfejs audio/wideo do bezpośredniego podłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych do wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalny przewód MHL umożliwia proste podłączenie urządzenia przenośnego obsługującego technologię MHL do dużego wyświetlacza Philips MHL i obserwowanie, jak filmy HD ożywają dzięki cyfrowemu dźwiękowi. Można teraz czerpać przyjemność z gier, zdjęć i innych aplikacji na dużym ekranie, a jednocześnie ładować swoje urządzenie przenośne, aby nie zabrakło w nim energii.

Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

Nowy monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb „FPS” (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb „Racing” charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb „RTS” (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

12/05/2014

Polska

Polska

Monitor dla graczy

Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

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Przypisy

  1. Ten monitor firmy Philips zapewnia częstotliwość odświeżania 144 Hz przez złącze DVI Dual Link i DisplayPort. Upewnij się, że karta graficzna obsługuje częstotliwość odświeżania 144 Hz i została zaktualizowana o najnowsze sterowniki.

  2. Wszelkie pytania na temat pracy z częstotliwością odświeżania 144 Hz należy kierować bezpośrednio do producenta karty.

  3. Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.

  4. Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

  5. Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.