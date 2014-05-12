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Produkcja zakończona
242G5DJEB/00
144 Hz
61 cm (24")
Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.
Mobile High Definition Link (MHL) to mobilny interfejs audio/wideo do bezpośredniego podłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych do wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalny przewód MHL umożliwia proste podłączenie urządzenia przenośnego obsługującego technologię MHL do dużego wyświetlacza Philips MHL i obserwowanie, jak filmy HD ożywają dzięki cyfrowemu dźwiękowi. Można teraz czerpać przyjemność z gier, zdjęć i innych aplikacji na dużym ekranie, a jednocześnie ładować swoje urządzenie przenośne, aby nie zabrakło w nim energii.
Nowy monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb „FPS” (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb „Racing” charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb „RTS” (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Bastek
12/05/2014
Polska
Monitor dla graczy
Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Ten monitor firmy Philips zapewnia częstotliwość odświeżania 144 Hz przez złącze DVI Dual Link i DisplayPort. Upewnij się, że karta graficzna obsługuje częstotliwość odświeżania 144 Hz i została zaktualizowana o najnowsze sterowniki.
Wszelkie pytania na temat pracy z częstotliwością odświeżania 144 Hz należy kierować bezpośrednio do producenta karty.
Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.