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Produkcja zakończona
243V5QSBA/01
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem dzięki temu monitorowi firmy Philips. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz i sprawiają, że ten monitor to świetny wybór.
V-line
59,9 cm (23,6")
Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
ekrisz
24/01/2019
Magyarország
Nagyszerű képminőség
A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5QSBA LCD monitor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5QSBA LCD monitor
Czas reakcji SmartResponse stanowi optymalną wartość uzyskaną w testach przejścia GtG lub GtG (BW).