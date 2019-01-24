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Produkcja zakończona

Monitor LCD

243V5QSBA/01

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Ciesz się żywym obrazem dzięki temu monitorowi firmy Philips. Jego najważniejsze funkcje, takie jak SmartContrast, zapewniają bogaty, jasny obraz i sprawiają, że ten monitor to świetny wybór.

Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 59,9 cm (23,6")

Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Monitory Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Monitor zajmuje mało miejsca

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű képminőség

A monitor minden tekintetben tökéletes képet nyújt. A képminőség, a színek, a kontraszt nagyon szép megjelenést biztosít. Valósághű megjelenítés.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5QSBA LCD monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5QSBA LCD monitor

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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Przypisy

  1. Czas reakcji SmartResponse stanowi optymalną wartość uzyskaną w testach przejścia GtG lub GtG (BW).