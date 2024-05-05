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Produkcja zakończona
246V5LSB/00
V-line
61 cm (24")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
4.2
z 5
13
Opinie
92%
poleca ten produkt
Michasz
05/05/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Zalety
Bardzo wytrzymały
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite