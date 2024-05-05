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  • Energy Label Europe A
    Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Energy Label Europe A
    Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
  • Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD ze SmartControl Lite

246V5LSB/00

4.2
| (13) Opinie | 92% poleca ten produkt
Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem LED dzięki temu atrakcyjnemu, lśniącemu monitorowi. Jest on wyposażony w technologię SmartControl Lite — to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się wspaniałym obrazem LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 61 cm (24")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

13

Opinie

92%

poleca ten produkt

3

05/05/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Zalety

Bardzo wytrzymały

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie