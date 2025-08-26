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Gaming monitorMonitor do gier Full HD

24M2N3200NF/00

3.8

| (4) Opinie

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Ten 24-calowy monitor IPS zapewnia ostry obraz w grach. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz i krótkiemu czasowi reakcji Smart MBR 0,5 ms można oczekiwać wyraźnego obrazu i wysokiej jakości wrażeń z gry.

Poznaj wszystkie korzyści

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  • Evnia 3000

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Opóźnienie wejścia to czas, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonego urządzenia a wyświetleniem jego rezultatu na ekranie. Niskie opóźnienie wejścia skraca czas między wprowadzeniem polecenia z urządzenia a jego wyświetleniem na monitorze, znacznie poprawiając komfort grania w gry wymagające błyskawicznych reakcji. Jest to szczególnie ważne dla osób grających w szybkie, rywalizacyjne gry.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.8

z 5

4

Opinie

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Zalety

Omjer cijene i kvalitete

Wady

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Date of Use 2024-07-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Date of Use 2024-07-26

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Zalety

One of the best monitors in its price range.

Wady

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Date of Use 2024-10-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Date of Use 2024-10-21

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Zalety

parametry, cena

Wady

zvuk reprodkuktorů

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Date of Use 2024-01-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Date of Use 2024-01-17

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Przypisy

  1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  2. Wartość czasu odpowiedzi równa SmartResponse

  3. Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

  4. Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  5. Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  6. Ten monitor dba o zrównoważony rozwój: obudowa monitora składa się w 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  8. Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®

  11. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.

  12. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.