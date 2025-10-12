Niesamowity dźwięk dzięki niezwykle kompaktowemu rozwiązaniu dźwiękowemu

Kolejne ważne ulepszenie dla małych ekranów jest już dostępne. Wszechstronne rozwiązanie dźwiękowe firmy Philips to wbudowany głośnik o ogromnych możliwościach, który może również służyć jako elegancka podstawa pod telewizor. Oferuje ono idealne połączenie głośników pozwalające na ożywienie filmów, przeniesienie gier na kolejny poziom i odtwarzanie muzyki w atrakcyjny sposób. Dzięki łączności bezprzewodowej można odtwarzać wybrane utwory w dowolnym momencie, bez żadnego wysiłku uzyskując niesamowity dźwięk. A kombinacja białego i srebrnego koloru obudowy sprawia, że głośnik wygląda idealnie w każdym pomieszczeniu.