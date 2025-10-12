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Produkcja zakończona

5200 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

24PFT5231/05

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kompaktowe wymiary, imponująca reszta — przedstawiamy serię Philips 5200. Wbudowane wszechstronne rozwiązanie dźwiękowe, obejmujące łączność bezprzewodową i potężny dźwięk, zmieni Twój sposób postrzegania małych telewizorów.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 60 cm (24")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Niesamowity dźwięk dzięki niezwykle kompaktowemu rozwiązaniu dźwiękowemu

Kolejne ważne ulepszenie dla małych ekranów jest już dostępne. Wszechstronne rozwiązanie dźwiękowe firmy Philips to wbudowany głośnik o ogromnych możliwościach, który może również służyć jako elegancka podstawa pod telewizor. Oferuje ono idealne połączenie głośników pozwalające na ożywienie filmów, przeniesienie gier na kolejny poziom i odtwarzanie muzyki w atrakcyjny sposób. Dzięki łączności bezprzewodowej można odtwarzać wybrane utwory w dowolnym momencie, bez żadnego wysiłku uzyskując niesamowity dźwięk. A kombinacja białego i srebrnego koloru obudowy sprawia, że głośnik wygląda idealnie w każdym pomieszczeniu.

Technologia Digital Crystal Clear zapewnia precyzję, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.