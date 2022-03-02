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Produkcja zakończona

5300 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

24PFT5303/12

4.6

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Telewizor Philips 5300 zapewnia wysoką jakość obrazu na małym ekranie. Dzięki łatwemu sterowaniu i kompaktowej konstrukcji to idealny telewizor do kuchni, sypialni lub gabinetu.

Poznaj wszystkie korzyści
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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 60 cm (24")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zawsze być w centrum rozrywki

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym przenośnym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani wyników ulubionych rozgrywek sportowych. Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w centrum rozrywki!

Technologia Pixel Plus HD zapewnia piękny obraz, który pokochasz

Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz video przez Internet, czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediów

Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Zalety

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Wady

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2020-03-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Zalety

dobry jest

Wady

stojak zły

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2018-12-11

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.