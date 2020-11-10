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5300 series Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

5300 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

24PFT5303/12

5300 series Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Produkcja zakończona

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Philips Smart TV App

Aplikacja Philips Smart TV zamienia smartfon lub tablet w inteligentny pilot, umożliwiając łatwą zmianę kanałów, regulację głośności, przeglądanie aplikacji oraz precyzyjne dostosowanie ustawień Ambilight.

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Philips Smart TV App

Oprogramowanie i sterowniki

Historia oprogramowania serwisowego

  • wersja: 461.002.180.000
  • PDF plik, 555.5 kB
  • 10 November 2020

Instrukcje oraz dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.1 MB
  • 20 July 2026

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 529.6 kB
  • 20 July 2026

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