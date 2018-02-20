Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
24PHS4022/12
Niezwykle smukły telewizor LED
Telewizor Philips 4000 został opracowany z myślą o dobrej zabawie i uzyskaniu wysokiej jakości obrazu na małym ekranie. Jest wystarczająco kompaktowy, aby można go było bez nadmiernego wysiłku szybko przenieść do innego pomieszczenia. Z kolei dzięki minimalistycznemu wzornictwu pasuje praktycznie do każdego pomieszczenia.
60 cm (24")
Telewizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w kuchni lub wiadomości podczas majsterkowania w garażu albo sprawdzać aktualne wyniki sportowe przy grillu. Tak przenośny telewizor lubi być tam, gdzie coś się dzieje!
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Zalety
Зручно!:)
Wady
Немає
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data użycia 2020-01-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data użycia 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.