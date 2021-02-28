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Produkcja zakończona

4300 seriesTelewizor LED

24PHS4304/12

4.6

| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt

Telewizor LED

Ten niewielki, lecz doskonały telewizor LED idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach. Zapewnia czysty dźwięk i dzięki technologii Pixel Plus HD wyraźny obraz. Niezależnie od tego, czy oglądasz kulinarne show podczas gotowania, czy też film podczas treningu na bieżni.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Telewizor LED

  • 60 cm (24")

  • Picture Performance Index 200

  • Telewizor LED

  • Pixel Plus HD

Czysty dźwięk z pełnozakresowych głośników

Łatwe przenoszenie i ukryta, niewielka podstawa tylna

Wyraźne dialogi, realistyczne efekty

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Zalety

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Data użycia 2020-02-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Data użycia 2020-02-28

28/06/2019

Česká republika

Česká republika

SUPER CENA KVALITA

Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

21/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný čistý obraz

Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.