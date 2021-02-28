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Produkcja zakończona
24PHS4304/12
Telewizor LED
Ten niewielki, lecz doskonały telewizor LED idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach. Zapewnia czysty dźwięk i dzięki technologii Pixel Plus HD wyraźny obraz. Niezależnie od tego, czy oglądasz kulinarne show podczas gotowania, czy też film podczas treningu na bieżni.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
Telewizor LED
Pixel Plus HD
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4.6
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Zalety
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Data użycia 2020-02-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Data użycia 2020-02-28
Termal
28/06/2019
Česká republika
SUPER CENA KVALITA
Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Tulák
21/05/2019
Česká republika
pěkný čistý obraz
Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.