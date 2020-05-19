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Produkcja zakończona
24PHS4354/12
Telewizor LED
Ten niewielki, lecz doskonały telewizor LED idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach. Zapewnia czysty dźwięk i dzięki technologii Pixel Plus HD wyraźny obraz. Niezależnie od tego, czy oglądasz kulinarne show podczas gotowania, czy też film podczas treningu na bieżni.
60 cm (24")
Picture Performance Index 200
Telewizor LED
Pixel Plus HD
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4.4
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kája411
19/05/2020
Česká republika
Výrobek splňuje očekávání
Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání
Zalety
Funkčnost na první zapojení
Wady
Neobjevila se
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Data użycia 2019-04-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Data użycia 2019-04-19
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Zalety
Суцільний позитив! ))
Wady
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Data użycia 2020-06-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Data użycia 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.